Pernilla Wahlgrens besked om bröllopet med Christian Bauer: “Ligger på is”

Realityprofilen och artisten Pernilla Wahlgren har ständigt många järn i elden. I hela 13 säsonger har vi fått följa hennes folkkära familj i det omåttligt populära programmet “Wahlgrens värld” på discovery+, och tillsammans med vännen Sofia Wistam driver hon även podcasten “Wahlgren och Wistam”. Dessutom kan man också titt som tätt se Pernilla i diverse föreställningar och scenshower runt om i landet.

Pernilla Wahlgren var programledare för Allsång på Skansen 2023

Pernilla Wahlgren har under sommaren även gjort succé i sin nya roll som ny programledare för Allsång på Skansen 2023, då hon fick ta över stafettpinnen från Sanna Nielsen. Och hennes insats har hyllats av det svenska folket, vecka efter vecka.

Pernilla Wahlgrens krav i logen under Allsång på Skansen: “Vågar inte…”

Pernilla Wahlgren och Christian Bauer förlovade sig i fjällen

Även på det privata planet verkar det minst sagt flyta på för den folkkära artisten och tv-profilen. Det var i slutet av 2022 som Pernillas kärlek Christian Bauer valde att “pop the question” och gå ner på knä. Paret förlovade sig under familjen Wahlgren Ingrossos resa till Sälen och gratulationerna på sociala medier fullkomligt öste in i samband med den härliga nyheten.

Bauer och Wahlgren förlovade sig i Sälen. Foto: Stella Pictures

I en intervju med Expressen avslöjade Pernilla nyligen ytterligare detaljer om det kommande bröllopet, även om det fortfarande verkar vara mycket kvar att planera. Bland annat storleken på bröllopet är paret fortfarande en aning osäkra kring.



– Jag kommer inte ha marängklänning, och det kommer nog inte bli bröllop i en kyrka denna gång. Vi har ju gjort det båda två tidigare. Och vi ser väl båda två att det har något med natur att göra, sa hon till tidningen.

Pernilla Wahlgren har gjort succé på allsångscenen. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Pernilla Wahlgren om bröllopsplaneringen med Christian Bauer

Men när kommer egentligen det lyckliga paret att slå sina påsar samman? I början av sommaren förklarade Pernilla att bröllopsplaneringen fick ta en liten paus, detta då hon hade fullt upp med sitt nya uppdrag som programledare för Allsång på Skansen.

Hur går det med bröllopsplaneringen? Har ni kommit framåt något med den?

– Ja, just nu ligger det lite på is. Vi planerar, men vi tror att vi ska gifta oss nästa sommar. Nu har jag lite mycket med mitt sommarjobb här, sa Pernilla Wahlgren till Nyheter24.

Det återstår helt enkelt att se om paret drar igång bröllopsplaneringen igen nu när Pernillas ärofyllda sommarjobb som programledare för allsångsledare har tagit slut – i alla fall för i år. I samband med att sista programmet för 2023 års säsong sändes stod det också klart att Pernilla fortsätter även nästa år. Sommaren 2024 får vi nämligen se henne axla rollen ännu en gång!