Paow har opererat underlivet: "Jag har en..."

Paulina "Paow" Danielsson, 29, är en av Sveriges mest kända dokusåpadrottningar. Hon har varit iväg på otaliga vändor i Ex on the beach, Paradise Hotel och även synts i Temptation Island, Lyxfällan och Hemliga beundrare.



Men under de senaste åren har hon tagit en paus från tv-rutan för att istället resa och.... ja, operera sig.

Paulina har opererat näsan tre gånger, brösten ett par gånger, hon har både gjort brazilian buttlift samt lagt in inlägg i rumpan. Utöver det har hon gjort fillers samt fox eye och bytt ut sina tänder mot fasader.

Paulina "Paow" Danielsson. Bildkälla: kattpaow/Instagram

– Folk har ju olika intressen. Mitt är helt enkelt att förändra mitt utseende, sa hon i en av sina Instagramstorys.

Men näsan är inte det enda som är nytt i Paows liv. Hon har nämligen träffat en ny kille.

Han är Paows nya pojkvän

Cristian Brennhovd är en norsk realitykille med över 100 000 följare. Han har varit med i tre säsonger av norska Ex on the beach, och förra året syntes han även i äventyrsprogrammet "71 grader nord kjendis 2022".

Paow tillsammans med nya pojkvännen. Bidlkälla: kattpaow/Instagram

Tillsammans gästade de YouTubekanalen "Kontoret" där de pratade om sin relation samt kastade lite andra sanningar.



En sak Paow berättade som hon inte delat med sig av till svenska medier är att hon opererat sitt underliv.

– Jag har ju opererat min fiffi. Så jag har en barbiefitta. Därför hade jag inte legat på flera månader då man inte får. Så när jag låg med Christian kan man verkligen säga att.... det var bra haha, säger hon och fortsätter.

– Nej men vi har väldigt mycket och bra sex. Jag har mer sex med dig än vad jag hade med mitt ex och då har vi träffats i bara fyra veckor.

