Paows pojkvän Cristian Brennhovd gjorde porr på OnlyFans: "Det suger"

Det var i början av mars som den färgstarka dokusåpaprofilen Paulina "Paow" Danielsson, 29, avslöjade att hon hittat kärleken på nytt. Paows nya pojkvän var den norska dokusåpastjärnan Cristian Brennhovd, 23.

Den norska realityprofilen Cristian Brennhovd. Bildkälla: TikTok/Caroline Nitter

Precis som Paow har Cristian varit med i flertalet dokusåpor i hemlandet Norge. På Instagram har Cristian Brennhovd över 100 000 följare, och i sin presentation skriver Cristian att han varit med i tre säsonger av norska Ex on the beach, och förra året syntes han även i äventyrsprogrammet "71 grader nord kjendis 2022".

Cristian Brennhovd och Caroline Nitter hade konto på OnlyFans

Cristian Brennhovd var tidigare tillsammans med den norska realityprofilen Caroline Nitter, 24, som han träffade i Afterski-versionen av norska Ex on the beach. Enligt norska VG gjorde Caroline och Cristian slut i januari 2023. Då hade de varit ett par i två år.

Under sin relation så skapade Cristian Brennhovd och Caroline Nitter ett gemensamt OnlyFans-konto där de enligt norska TV2 la ut pornografiskt material.

– Folk tror att jag har gjort massa operationer. Jag har aldrig gjort en endaste operation. Det enda jag har gjort är att fixa tänderna och lite fillers, säger han i podden "Kontoret". Precis som Paow har Cristian alltså gjort en så kallad "Hollywood Smile"-operation i Turkiet. Där filas de egna tänderna ner för att sedan prydas av tandfasader. Bildkälla: Instagram/kontoretshow

Cristian och Caroline skrev ett kontrakt där det stod att alla pengar som de tjänade skulle gå till den som ägde kontot, nämligen Nitter.

– Vi hade ett OnlyFans-konto tillsammans. I början skrev jag under ett kontrakt som jag hade glömt, och så hade vi ett muntligt avtal om att vi egentligen skulle dela på pengarna om något hände. Men så blev det inte, berättade Brennhovd för God kveld Norge, skriver TV2.

Caroline Nitter: "Jag har betalat hans kläder"

Cristian Brennhovds advokat ska ha gått igenom kontraktet och beskriver det som "benhårt". Brennhovd säger att det inte finns någon väg runt det hela, och att Caroline Nitter nu sitter med alla pengar.

– Det suger för min del. Det ligger fortfarande material på mig ute där. Jag har sagt till OnlyFans att allt ska bort, säger han.

Caroline Nitter menar att Cristian levt life på pengarna som de tjänade på OnlyFans.

– Cristian har levt gott på pengarna som kom från OnlyFans. Jag har betalat resor, hyra, kläderna han går i. Jag kanske inte behöver säga mycket mer än så, säger Nitter till God kveld Norge.

Nu vill Brennhovd "varna andra" som har OnlyFans-konton att inte skriva under några liknande kontrakt som han själv gjorde.