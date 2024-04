Nicci Hernestig triggervarnar sin senaste kroppsbild

Det inte alla kommer ihåg är att Nicci Hernestig, 24, till en början stegade in i influencervärlden via sina pojkvänner.

Nicci dejtade under ett par år Ben Mitkus, Marcelo Peña och Mathias Guss och relationerna hamnade titt som tätt i nyhetsflödet.

Men singel-Nicci bestämde sig sedan för att köra solo och dök då upp i både Paradise samt Love Island Sverige.

I Love Island Sverige sprang hon in i Andreas Deak och paret blev snabbt exklusiva. Väl utanför huset så fortsatte paret att vara tillsammans och det dröjde inte lång tid innan Nicci avslöjade att hon var gravid.

Det hela kom som en chock för Nicci då hon en tid innan glädjebeskedet fick diagnosen PCOS – ett syndrom som kan göra det svårare att få barn. Kort tid efter att Nicci gått ut med sitt gravidbesked så berättade hon på sina sociala medier att det tagit slut mellan henne och Deak. Och av det man kunde höra så var det inget "vacket uppbrott".

Nicci och Andreas gick isär under tiden hon var gravid. Bildkälla: Instagram

Den 13 december födde hon dottern Chiara genom akut kejsarsnitt och Nicci har den senaste tiden tydligt uttryckt att hon njutit av den första tiden som mamma.

"Chiara betyder ljuset på Italienska och det finns ingen bättre betydelse av henne. Så till dig min dotter Chiara Hernestig, ljuset i mitt liv", skrev Nicci till en bild på sin nyfödda dotter.

Nyligen så skapade Nicci inte bara rubriker i Sverige – utan i hela världen.



Hon var nämligen ute på en liten drink med modellen och influencern Davide Sanclimenti, 29. Davide har över 1,6 miljoner följare på Instagram och över en halv miljon följare på TikTok. Precis som Nicci så har även varit med i realityprogrammet Love Island (den engelska versionen) – som han vann.



Här är modellen ute på drink med Nicci Hernestig. Bildkälla: Instagram/niccihernestig

Om Nicci och Davide har fortsatt att hålla kontakten – det är fortfarande oklart.



Ett par veckor efter att Nicci Hernestig hade fött sin dotter så publicerade hon en video där hon visade upp sin kropp. Detta var inte helt uppskattat hos hennes följare som ansåg att det hela var triggande. Inte minst mot de vars kropp förändras drastiskt under graviditeten.



Bildkälla: niccihernestig/Instagram

Men denna gång har Nicci valt att göra någonting helt annat.

Nicci har nämligen beslutat sig för att hoppa på en "16 weeks of hell" fast istället köra i nio veckor.

Träningsprogrammet "16 weeks of hell" har vuxit i popularitet under de senaste åren – inte minst till följd av tv-programmet "Den stora hälsoresan" där flera välkända profiler genomgick just 16 veckors hård träning och kosthållning.

Men denna gång valde Nicci att sätta en så kallad triggerwarning på bilden.

"Jag har alltid varit väldigt intresserad av träning, kroppen kosten och den mentala hälsan. Tycker att det är så spännande med träning och kost hur den kan påverka den mentala hälsan", skriver hon till sin bild.