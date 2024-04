Hanna Friberg gripen i USA: "Saker hände"

Hanna Friberg, 31, har på senare tid varit omtalad efter sin närvaro i klacken hos olika fotbollslag i Allsvenskan.

Det var förra året som Hanna mötte en stor hatstorm när hon gick på fotbollsderbyt mellan Hammarby och Djurgården, där hon stod i Djurgårdenklacken. Nyligen lämnade hon djurgårdshalsduken hemma och bytte ut den mot en bajenjacka. Något som har skapat en stor ilska bland supportrar.

Hanna Friberg och Stella Cocozza. Bildkälla: hannafriberg/Instagram

Hanna Friberg greps på amerikansk mark

Men nu handlar det inte om att Hanna har råkat ut för ännu en Allsvensk hatstorm. Påväg till New York och festivalen Coachella blev hon nämligen gripen på amerikansk mark.

I sin podcast "30s in the City" berättar Hanna och medpoddaren Stella Cocozza, 30, om det hela.

– Det är så mycket som har hänt. Vi har hållit på att bli utslängda från USA. Saker har hänt den här veckan om man säger så, berättar Hanna i podden.

Vännerna skulle åka på festival och minst sagt ha den bästa tiden i sitt liv, men under ditresan tog det hela sig en drastisk vändning. Hanna och Stella blev gripna på flygplatsen.

"Kommer in i ett skräckrum"

Hanna berättar att hon alltid är lite nervös när hon reser till USA och ska gå igenom tullen.

De två vännerna var relativt nyligen i USA i 77 dagar, något som en säkerhetsvakt inte lät gå obemärkt förbi. Han undrade genast vad de gjorde i landet så länge. Vakten ville veta exakt vilka restauranger de åt på, vilka hotell de bodde på och vad de gjorde exakt varje dag under de 77 dagarna.

– Jag kan inte tänka. Jag har blackout och svettas, säger Hanna.

– Vi kommer in i ett skräckrum. Det är lysrör i taket, det är orange belysning, det är bänkar som är liksom, tänk er psykakuten på 70-talet, alltså det är så kylig stämning där inne. Det är massa poliser, det kommer in killar med handbojor, fotbojor, säger Stella.

Det hela slutar med att Hanna börjar skryta om sig själv för att komma ur knipan och kör på kortet att hon är känd. "Just google my name, there will be a lot of articles", säger hon till säkerhetsvakten.

Som tur är slutade allt gott. Vännerna fick en, ja, helt okej resa och upplevelse.

Varsågod Hanna, nu har du ännu en artikel du kan visa upp, om du någon gång skulle bli gripen på amerikansk mark igen!