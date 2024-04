Hanna Fribergs nya inlägg om pojkvännen skapar ramaskri

Hanna Friberg, 30, har under de senaste åren kommit att bli en av vårt lands största influencers. Idag driver hon två poddar, Måndagsvibe tillsammans med sin vän Lovisa "Lojsan" Wallin och "30s in the city" som handlade om livet i New York. Den har hon drivit tillsammans med vännen Stella Cocozza.

Men utöver poddar, Youtubeshower och annat så har Hanna även 153 000 följare på Instagram som dagligen får hänga med i hennes vardag.

Hanna Friberg lägger upp rumpbild med orm mellan skinkorna

Hon hamnade nyligen i blåsväder just av anledningen att hon publicerat saker på sin story. Förra året mötte Hanna nämligen en hatstorm efter att hon gått på fotbollsderbyt mellan Hammarby och Djurgården.

Hanna Friberg avslöjar matknepet för att klara Vasaloppet

Hon stod då i Djurgårdenklacken tillsammans med sina vänner och supportrarna reagerade starkt på att hon filmade när Djurgården låg under. I år kände Hanna för att gå på ytterligare en liten allsvensk fotbollsmatch. Men denna gång lämnade hon djurgårdshalsduken hemma. De ljusblåa färgerna var istället utbytta mot Bajens gröna. Hanna gick nämligen med sina Bajenkompisar på matchen mellan Hammarby och Kalmar FF.

Det här skulle göra att hon slutligen fick gå ut med en förklaring till arga fotbollssupportrar.

Hanna Friberg gästade Fotbollsmorgon. Bildkälla: Youtube

– Jag är på din sida i det här. Men finns det en dimension kring att du vill provocera? För nu var ju halsduken på och så vidare?, frågade programledaren i Fotbollsmorgon.

– Ja men jag kände att om jag ska gå på matchen så måste man väl ha halsduken på sig? Jag gick ju med mina vänner som är bajare och då tänker jag att.... ja men att det är en del av hela upplevelsen? Vi gick ju på uppladdningen innan. Gick i marschen och så vidare..., berättade hon i Fotbollsmorgon.

Under söndagen höll Hanna en frågestund och fick då frågan om huruvida hon skulle gå på djurgårdens hemmapremiär under måndagen.

Hanna Friberg höll frågestund. Bildkälla: hannafriberg/Instagram

"Känns inte som att det hade blivit jättego stämning va", svarade hon.

Följarna sura på Hanna Friberg efter inlägg om pojkvän

Men. Hanna fick även en annan fråga som skulle komma att röra upp mycket känslor hos följarna.



Hon skrev nämligen att hon inte är singel utan nu skaffat pojkvän. Då det är väldigt många som är engagerade kring Hannas privatliv så var det som att släppa en bomb.

Hanna Friberg erkänner: "Därför gick jag på Bajen-matchen"

Hanna Friberg. Bildkälla: hannafriberg/Instagram

Men det hela stämde inte. Det finns nämligen ingen pojkvän.

Det blir inga mer pojkvänsskämt för Hanna Friberg. Bildkälla: hannafriberg/Instagram

Hanna Friberg fortsatte att känna av missnöjet hos följarna och valde därför att hålla en omröstning kring hur många som förstod skämtet samt hur många som hade missuppfattat. Och resultatet, ja det blev 50/50.

Hanna Friberg om Vasaloppet: “Det var avgörande i min träning"