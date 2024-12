Tisdagen den 26 november var det dags för SVT att gå ut med de artister som tävlar i Melodifestivalen 2025. Den 1 februari är det dags för den första deltävlingen, och den 8 mars går den stora finalen av stapeln i Strawberry Arena. Det bidrag som där kammar hem sångfågeln får representera Sverige i schweiziska Basel, där finalen hålls den 17 maj.

2024 var det de norska tvillingarna Marcus och Martinus Gunnarsen som axlade rollen som det svenska Eurovision-bidraget. Låten “Unforgettable” slutade på nionde plats med 174 poäng.

Alla bidrag i Melodifestivalen 2025. Foto: Claudio Bresciani/TT

Alla artister i Melodifestivalen 2025

Deltävling 1 – Luleå

Linnea Henriksson – ”Den känslan”

Meira Omar – ”Hush Hush”

Maja Ivarsson – ”Kamikaze life”

Albin Johnsén & Pa Modou Badjie – ”Upp i luften”

John Lundvik – ”Voice of the silent”

Adrian Macéus – ”Vår första gång”

Deltävling 2 – Göteborg

Schlagerz – ”Don Juan”

Nomi Tales – ”Funniest thing”

Klara Hammarström – ”On and On and On”

Kaliffa – ”Salute”

Erik Segerstedt – ”Show me what love is”

Fredrik Lundman – ”The heart of a Swedish cowboy”

Deltävling 3 – Västerås

Malou Prytz – ”24K Gold”

Grezula – ”Believe Me”

Annika Wickihalder – ”Life again”

Björn Holmgren – ”Rädda mig”

Angelino – ”Teardrops”

Dolly Style – ”YIHAA”

Deltävling 4 – Malmö

Kaj – ”Bara bada bastu”

Ella Tiritiello – ”Bara du är där”

Amena – ”Do good be better”

Måns Zelmerlöw – ”Revolution”

Andreas Lundstedt – ”Visous”

Tennessee tears – ”Yours”´

Deltävling 5 – Jönköping

Saga Ludvigsson – ”Hate you so much”

Vilhelm Buchaus – ”I'm yours”

Victoria Silvstedt – ”Love it!”

Arvingarna – ”Ring baby ring”

Scarlet – ”Sweet and psycho”

Arvin – ”This dream of mine”

Victoria Silvstedt tävlar i Melodifestivalen 2025

En av de största överraskningarna i startfältet är utan tvekan Victoria Silvstedt, 50. Den före detta glamourmodellen och entreprenören fick flera låtar skickade till sig när hon blev övertalad att ställa upp i sångtävlingen.

Victoria Silvstedt under The Perfect World Foundation Award Gala. Foto: Thomas Johansson/TT

Vad var det som fick dig att ställa upp i Melodifestivalen just i år?

– Jag fick den här låten, “Love it!”, skickad till mig. Och jag kände att det verkligen var jag. Och jag flög till Stockholm för att spela in den, och det kändes så himla bra med låtskrivaren och med låten. Så jag gjorde det bästa jag kunde och sen så blev det så här, säger hon till Nyheter24 och tillägger.

– Det var verkligen sista minuten. Jag tänkte, why not? Jag kan prova på det. It's now or never.

Victoria Silvstedt avslöjar Maurice Dabbahs reaktion

Sedan många år är Victoria Silvstedt tillsammans med den schweiziske affärsmannen Maurice Dabbah, 70, men paret har valt att hålla kärlekslivet så privat som det bara går.

Victoria Silvstedt och Maurice Dabbah. Foto: Stella Pictures

– Han vill inte vara med i media, och det kan jag förstå och respektera. I Frankrike stämmer han tidningar som tar paparazzi, vilket är jättebra. Nu har de slutat att jaga oss, har Silvstedt tidigare sagt till Expressen.

Men vad tycker egentligen Victoria Silvstedts kärlek om hennes bidrag i Melodifestivalen? Det har hon berättat för Nyheter24.

Har han hört din låt?

– He's not supposed to, men ja. Men han borde inte ens. Det är ingen som vet, det är bara han.

Vad fick du för feedback då?

– Go for it! “Are you sure?”, sa jag. Go for it! Så jag har support hemifrån.

