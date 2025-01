Heter Isak Benjamin Söderberg i efternamn?

Ja, Isak Benjamin heter Söderberg i efternamn. Hans fullständiga namn är med andra ord Isak Benjamin Söderberg, men han använder för- och efternamn som artistnamn.

Isak Benjamin ålder – hur gammal är han?

Isak Benjamin föddes den 12 december 2003, vilket innebär att han under vintern 2025 fyller 22 år.

Isak Benjamin låtar – vad har han gjort för musik?

Isak Benjamin har, i skrivande stund, släppt två singlar: "Tailored by design" och "Never look down".

– Grunden till "Never look down" kom till väldigt fort. Det var först en akustisk demo, som sen växte och utvecklades till något väldigt stort och pampigt. Det är helt klart den roligaste låten att sjunga och spela live, sa artisten i ett pressmeddelande inför det senare låtsläppet.

Under 2025 ska han släppa sin första debut-EP.

Isak Benjamin syskon – är han bror till First Aid Kit-systrarna?

Ja, Isak Benjamin är yngre bror till Johanna and Klara Söderberg som tillsammans utgör succéduon First Aid Kit. Faktum är att han, under deras konsert i Avicii Arena i Stockholm i mars 2024, gjorde ett litet gästspel på scen.

Tillsammans framförde syskonen då en tolkning av "Helplessly hoping".

När First Aid Kit var husband i SVT:s "På spåret" 2024/2025 gästade Isak Benjamin också programmet i samband med en musikfråga. Man framförde då "Little talks" av Of monsters and men, med ett intro från "It’s oh so quiet" av Björk.

Isak Benjamin familj – vilka är hans föräldrar?

Isak Benjamin är son till Benkt Söderberg, gitarrist och basist i Lolita Pop, och Anna Söderberg som jobbar som filmpedagog.

Har Isak Benjamin flickvän eller pojkvän?

Det är oklart om Isak Benjamin har någon partner i dagsläget. Under hösten 2024 delade artisten en Instagram-video där han sjunger med en tjej vid namn Jolina. Hon delade i sin tur, under våren samma år, ett inlägg där hon skrev: "Tre år med Isak".

Huruvida de är ett par i dag vet vi inte.

Har Isak Benjamin Instagram?

Ja, på Instagram heter Isak Benjamin @isakbenjamin.