Adam Scott ålder – hur gammal är han?

Adam Scott föddes den 3 april 1973, vilket innebär att han fyller 52 år under 2025.

Adam Scott 2023. Foto: John Locher/AP/TT.

Adam Scott längd – hur lång är han?

Enligt siffror från hemsidan Imdb är Scott 1,75 meter lång.

Hur blev Adam Scott känd?

Adam Scott slog igenom som skådespelare med rollen som Ben Wyatt i humorserien "Parks and Recreation". Det är än i dag en av hans mest populära roller.

Adam Scott 2025. Foto: Evan Agostin/AP/TT.

Filmer och tv-serier med Adam Scott – vad har han varit med i?

Sedan sitt genombrott i "Parks and Recreation" har han bland annat varit med i filmerna "The Aviator", "The Secret Life of Walter Mitty" och "Step Brothers".

Han har även medverkat i de kritikerrosade tv-serierna "Big Little Lies" och "The Good Doctor".

Vem spelade Adam Scott i Big Little Lies?

I tv-serien "Big Little Lies" spelar Adam Scott rollen som Ed Mackenzie, som i serien är gift med Reese Witherspoons karaktär Chloe Mackenzie som också är seriens huvudkaraktär.

Adam Scott 2022. Foto: Evan Agostini.

Var Adam Scott med I Bianca by night?

Fredagen den 24 januari 2024 gästar Adam Scott och Ben Stiller Bianca Ingrossos talkshow "Bianca by night". Det är i samband med den uppmärksammade Apple-serien "Severance" som Stiller har varit med och regisserat och där Scott har huvudrollen.

Övriga gäster i samma program är Biancas mamma Pernilla Wahlgren, Måns Nathanaelson, Hanna Hedlund, Kim Sulocki, Ola Forssmed, Johanna Nordström, Marcus och Martinus, samt Cherrie.

Är Adam Scott och Paul Rudd vänner?

Adam Scott och kollegan Paul Rudd träffades redan på scenskolan och har sedan dess varit vänner. Enligt Huffpost umgås deras familjer emellan och skådespelar-duon har arbetat tillsammans vid fler än ett tillfälle.

Paul Rudd 2024. Foto: Richard Shotwell/AP/TT.

Har Adam Scott fru eller flickvän?

Adam Scott gifte sig 2005 med producenten Naomi Scott, som inte bör förväxlas med den brittiska skådespelaren med samma namn.

Adam Scott och Naomi Scott, 2018. Foto: Evan Agostini/AP/TT.

I en intervju med Sheknows från 2019 berättar Adam om relationen.

"Vi har ett fantastiskt partnerskap hemma och professionellt, så det gör familjens jonglering så mycket lättare när vi alla kan vara tillsammans", sa han då.

Naomi Scott och Adam Scott, 2022. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP.

Adam Scott familj – har han barn?

Tillsammans har paret Adam och Naomi två barn: Frankie Scott och Graham Scott.

Har Adam Scott Instagram?

Ja. På Instagram heter Adam Scott @mradamscott.