Här är de 6 svenska kändisarna som sadlade om till läkare

Anna Bergendahl

Hon slog igenom i Idol 2008, och slutade där upp på en femte plats. Två år senare vann Anna Melodifestivalen 2010 med låten "This Is My Life", som 19-åring. När Anna tävlade med låten som Sveriges bidrag i Eurovision, kvalificerade sig Sverige inte till finalen i Eurovision - vilket är första gången vi inte kvalificerade oss.