Elsa Hosk är en av Sveriges mest framgångsrika modeller – men hur gammal är hon egentligen? Är hon gift, och vad heter hon på Instagram? Här får du svar på de vanligaste frågorna om Elsa Hosk!

Elsa Hosk ålder – hur gammal är hon?

Elsa Hosk är född 7 november 1988, vilket betyder att hon fyller 37 år 2025.

Elsa Hosk längd – hur lång är hon?

Enligt modellagenturen Mika är Elsa 1,78m lång.

Hur blev Elsa Hosk känd?

I en intervju med ELLE berättade Elsa att det var hennes pappa som skickade in bilder på henne till olika modellagenturer i Stockholm. När hon var tretton år fick hon napp hos modellagenturen Mika och började jobba direkt.

– Året efter åkte jag till Japan där jag jobbade från fyra på morgonen till sju på kvällen i princip varje dag i tre månader. Jag har alltid varit extrem, sa hon till ELLE.

Elsa Hosk nykter – är hon nykterist?

Elsa har tidigare öppnat upp om sitt liv som nykterist. Det var i TV-programmet Skavlan 2020 som hon först berättade om beslutet hon tog efter att hon som 20-åring tagit en överdos av kokain och hamnat på rehab.

– Det var många som försökte säga åt mig på vägen men sådana saker måste man ju inse själv. Folk runt omkring mig försökte få mig att styra upp mig men jag förstod ju inte det. Jag var själv tvungen att inse att jag skulle förändra någonting, sa hon i en intervju med ELLE.

Efter det slutade Elsa med alkoholen och festerna. I december 2022 la hon ut ett inlägg på Instagram där hon berättade att hon firade tolv år som nykter.

LÄS MER:

Elsa Hosk och Tom Daly – är hon gift?

Sedan 2015 har Elsa Hosk varit tillsammans med den danska entreprenören Tom Daly. Paret har ännu inte gift sig, men på deras tio-års jubileum överraskades Elsa av ett frieri från Tom. Något som Elsa avslöjade genom att lägga ut ett inlägg på Instagram.

Inlägget har fått flera gratulationer från internationella supermodeller, artister och skådespelare.

Victor Halvarsson

– Elsa Hosks ring är en klassisk men samtidigt spektakulär skapelse från Tiffany & Co. Den är tillverkad i platina och har en ovalslipad diamant som centersten, omgiven av en halo-infattning. Halo-designen förstärker både stenens storlek och dess lyster, vilket gör att ringen gnistrar intensivt ur alla vinklar, sa han till ELLE.

En ring som, enligt Victor Halvarsson, har ett värde på runt 5 miljoner kronor.

Elsa Hosk familj – hur gammal var hon när hon fick barn?

Elsa och Tom välkomnade sitt första barn Tuulikki Joan Daly i februari 2021. Vilket betyder att Elsa var 32 år när hon blev mamma.

Vart bor Elsa Hosk?

Elsa har tidigare, under en längre tid, bott i New York. Men under 2021 valde Elsa och Tom att sälja sin drömlägenhet i New York och istället flytta till en villa i Los Angeles, något som Residence magazine rapporterade om.

Elsa Hosk Victorias Secret – är hon en Victoria Secret-ängel?

Ja, Elsa är en så kallad Victorias Secret-ängel. Under modevisningen 2017 fick Elsa öppna hela showen, och 2018 fick hon äran att visa upp den så kallade "fantasi-bhn". En bh som bestod av 21 000 diamanter och var värderad till en miljon dollar enligt Harpers Bazaar.

Har Elsa Hosk ett klädmärke?

Ja, under hösten 2022 lanserade Elsa sitt egna klädmärke Helsa. Enligt ELLE är namnet Helsa en sammanslagning av modellens för och efternamn, samtidigt som det hänvisa till svenska ordet "hälsa".

Vad heter Elsa Hosk på Instagram?