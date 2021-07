Pernilla Wahlgren fick romantisk video av Christian Bauer: "Naken..."

Livet rullar minst sagt på för den nykära Pernilla Wahlgren, 52. Just nu befinner hon sig i Marbella tillsammans med ett gäng vänner och deras barn för att vila upp sig, njuta av vackra miljöer, bada, sola och äta god mat.

Det har varit högt tryck på Pernillas sociala medier efter att hon träffat den nya kärleken Christian Bauer, 55.



Så hur träffar man Mr. Right under en rådande coronapandemi och om man dessutom inte gillar att dejta via appar? Det berättade Pernilla för ett tag sedan i Alexander Pärleros podd Framgångspodden.



– Jag är jätteglad att jag vågade kasta mig ut. Vi träffades via gemensamma vänner. Det var så det var. Jag har känt redan från start att nätdejting inte är min grej liksom, sa hon då.

Christian jobbar som sälj och marknadsansvarig på företaget LEWA of Sweden. Det är ett företag som utvecklar produkter för munhälsa. Men om du känner igen Christian är det inte konstigt – han är nämligen även modell och har synts i flera reklamfilmer



"Plötsligt händer det", skrev Pernilla till sin första bild på paret som hon publicerade under midsommar. Bildkälla: pernillawahlgren/Instagram

På senare tid har Bauer mer och mer börjat dyka upp i Pernillas sociala medier och i kommentarsfälten haglar det in kommentarer om hur "glowig" och "nykär" Pernilla ser ut.

På midsommar valde hon att lägga upp den första bilden på dom tillsammans i sitt flöde tillsammans med texten "plötsligt händer det".

"Det är väl ingen dickpic?"

I det senaste avsnittet av Wahlgren och Wistam som Pernilla driver med vännen Sofia Wistam så sitter Pernilla och Sofia och surrar om allt mellan himmel och jord då Pernilla plötsligt får ett sms och har glömt stänga av ljudet.



– Får man sms under podden så måste man läsa upp det, säger Sofia.

– Ok, men då kan jag ju säga att det var ett sms från Christian. Han har skickat mig en film från när han är ute på sjön, berättar Pernilla.

– Ok, det är väl ingen dickpic, skrattar Sofia.

– Nej, alltså jag kan inte berätta haha. Eller ok då, han har skickat en video där han nakenbadar. Jag har nämligen inte nakenbadat sen jag var liten. Så han har sagt att det är det bästa som finns så nu ska jag göra det med honom, berättar Pernilla.

Sofia passar sedan på att fråga hur kärleksstatus är mellan Pernilla och Bauer nu när de befinner sig på olika platser.

– Jag är en person som tycker om att längta. Så länge jag får prata med personen i telefonen så mår jag inte dåligt. Jag känner mig trygg med det, avslutar Pernilla.