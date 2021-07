Ramaskri efter Antonija Mandirs inlägg: "Vi har underhållit under pandemin utan semester"

Antonija Mandir, 25, är just nu en av landets snabbast växande Youtubers.

Den före detta Ex on the beach-profilen har idag 352 000 prenumeranter på sin kanal samt över 364 000 följare på sin Instagram.

I höst har TV3:s nya realityserie Svenska Powerkvinnor premiär. I den kommer vi få följa Camilla Läckberg, Kristina ”Keyyo” Petrushina, Laila Bagge, Mouna ”Doktor Mouna” Esmaeilzadeh samt Mandir i deras vardag med karriär, kärlek, vänskap och familjeliv.



Utöver programmet så drar företagen i Mandir och hennes företag blomstrar.

Men nu har hon lyckats hamna i blåsväder.

Snartg har "Svenska powerkvinnor" premiär. Bildkälla: Johnny Wohlin/Viaplay

Mandir möter kritik efter inlägg

Det var tidigare i veckan som Frans Strandberg stora Instagramkonto "Tramsfrans" publicerade en video från Antonija Mandirs story.

I sin story säger hon bland annat att hon är stolt över sig själv och sina kollegor som underhållt Sverige under en pandemi utan att ta ledigt.

Snabbt fylldes kommentarsfältet med arga kommentarer från människor som anser att det var respeklöst mot landets sjukvårdspersonal. Två kända ansikten som kommenterat det hela är Elita Löfblad och Gry Forsell.

"Väldigt tråkigt"

Till Nyheter24 säger Antonija att hon aldrig ville jämföra yrken och att hennes avsikt endast var att hylla folk i sin egen bransch.



– Jag tycker det är jätte tråkigt att folk jämför olika yrken, vem som ska ha semester och inte. Jag påstod aldrig att kreatörer har arbetat hårdare än exempelvis sjukvården. Så det är tråkigt att man ska vrida mina ord till något negativt när jag egentligen bara ville hylla mina kollegor i min bransch. Vi alla förtjänar semester framför allt sjukvården. Jag kan bara uttala mig om min bransch, avslutade hon.