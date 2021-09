Ex on the beach-profilen dyker upp i svenska Bachelor 2021

Förra året säsong av Bachelor Sverige ställdes in på grund av coronapandemin.

Men måndag 6 september är det äntligen dags för ungkarlarna Simon Lindström och Sebastian Martinsson att söka kärleken i Bachelor 2021.

Ungkarlarna Simon Lindström och Sebastian Martinsson. Foto: Pressbild/TV4

I det vackra Rhodos kommer killarna att dejta ett gäng tjejer från olika delar av Sverige som allihopa vilt kommer att skjuta efter killarna med amors pilar.

Känner du också igen Elin Johansson?

För ett par veckor presenterades tjejerna som många av dem är nya framför kameran. Men en och annan är någorlunda kameravana.



Jolin Sikström, 27, såg tittarna i Idol 2018. Dessvärre fångade hon inte juryn då hon snabbt nekades en guldbiljett. Men vi får se om hon lyckas bättre med att få någon av killarna på fall.

Jolin Sikström. Foto: Pressbild/TV4

En annan som vi sett i TV-rutan är Elin Johansson, 25. Det var 2016 som Elin var en av deltagarna i Ex on the beach.

Elin Johansson. Bildkälla: TV4

Elin fick en hel del kameratid i Ex on the beach då hon inledde en fling med deltagaren Nenad Radoicic.

Nu kommer vi att få följa henne i jakt på ny kärlek.