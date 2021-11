Kritiken fortsätter hagla mot CAIA – anmälningarna strömmar in

När CAIA Cosmetics lanserade sina julkalendrar den 27 oktober var trycket högt på sminkbolagets hemsida. Inom loppet av en timme var alla 20 000 kalendrar, sålda för 1 795 kronor styck, slut – och succén var ett faktum.

Men desto sämre var tonen i sociala medier. I samband med att de första julkalendrarna levererads började kritiken från missnöjda kunder trilla in på CAIA Cosmetics och Bianca Ingrossos Instagram.

Caia anmäldes

Missnöjet har grundat sig i att värdet på kalenderns innehåll inte verkar stämma överens med vad CAIA Cosmetics utlovat. Läs mer om det här.

Onsdagen den 3 november hade 24 personer anmält CAIA för vilseledande marknadsföring. I anmälningarna riktas missnöje mot kalenderns prissättning, innehåll och sätt att hantera kritikstormen.

Mikael Snabb: "Det är helt fel"

Nyheter24 kontaktade CAIA Cosmetics vd Mikael Snabb i samband med föregående veckans kritikstorm. Han berättade att bolaget tar på sig en del av kritiken som kommit in, men har desto svårare att förstå vissa anklagelser och ifrågasättanden.

– Att flera har skrivit att de inte tycker värdet är det vi har sagt, det är helt fel. När vi har räknat så har vi snarare räknat i underkant, säger Mikael Snabb till Nyheter24.

Så många anmälde Caia under förra veckan

Under onsdagen kan Nyheter24 ta del av dokument från Konsumentverket som visar att ytterligare 20 anmälningar om vilseledande marknadsföring kom in till myndigheten under vecka 44.

En person har även anmält CAIA Cosmetics för oskäliga avtalsvillkor.

Rutinerna hos Konsumentverket är att låta jurister gå igenom alla ärenden löpande allt eftersom de kommer in. Finns det skäl att öppna ett tillsynsärende kommer anmälningarna granskas – och eventuellt tas vidare till Konsumentombudsmannen, KO.