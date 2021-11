Nyligen befann sig världsstjärnan Ed Sheeran i Sverige för en pressturné inför albumsläppet "Equals".

Under sitt besök hann han bland annat gästa Mauri Hermundssons Youtubekanal "Uppdrag mat", hålla en intim spelning för utvald publik och ta en bild med rapparen 1.Cuz iklädd AIK-tröja.

Här hyllas 1.Cuz av Ed Sheeran i liveradio

Nu har Ed Sheeran rest vidare på sin pr-turné och för ett par dagar sedan gästade han det populära radioprogrammet "The breakfast club", som spelas in i New York.



I en del av intervjun diskuterade Ed och programledarna hur musik kan kännas stark och känslosam även fast man inte förstår orden som sjungs.

Då drog världsstjärnan till med ett exempel som han själv varit med om nyligen – och visst är det väl svenske rapparen 1.Cuz som fick sig en rejäl shoutout.

"Jag känner att sanning och hjärta inte behöver översättas. Jag menar, jag kan lyssna på... det finns en svensk rappare jag lyssnade på häromdagen som heter 1.Cuz och, du vet, han rappar på svenska men jag känner det fortfarande", säger Ed Sheeran i intervjun.

1.Cuz: "Det här betyder allt"

När 1.Cuz fick nys om hyllningen var han inte sen med att lägga ut ett tacksamt inlägg på sin Instagram.

"Mannen det här betyder allt för mig, att bli uppskattad och uppburen av Ed Sheeran. Du är verkligen genuint fantastisk och ödmjuk", skriver rapparen 1.Cuz i inlägget.

Lyssna på klippet från Ed Sheerans intervju i "The breakfast club" i 1.Cuz:s inlägg ovan.