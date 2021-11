Så hett blev det mellan Matilda och Bachelor-Simon på övernattningsdejten

En rungande säsong av Bachelor avslutades under onsdagen med att Simon Lindström gav sista rosen till Elvira, medan Sebastian Martinsson gav sin till Ida.

Men strax innan det stora valet fick killarna chans att träffa tjejerna en sista gång på en övernattningsdejt. Kameran fick följa med ett litet tag under kvällen och slogs på igen när paren låg tätt omslingrade i sängen morgonen därpå.

Men vad hände däremellan, när kamerorna var avstängda? Just det gled samtalet in på när Matilda och de tidigare deltagarna Alice, Linda och Emelie sände live på Instagram under onsdagskvällen.

Foto: TV4

Foto: TV4

Matilda: "Släppte lös djuret"

Matilda inledde med att säga att hon och Simon hade det väldigt mysigt under natten. Men det svaret räckte inte för Emelie, som gick mer rakt på sak.

– Var det mer än ett hångel?, frågade Emelie.

– Ja, hallå. De släppte lös djuret, alltså mig då, svarade Matilda skrattandes.

– Får jag fråga en grej, var han nere och "besökte dig"?, frågade Emelie.

– Nej men Emelie! Det är barn i liven.



Foto: TV4

Foto: Skärmavbild/Instagram

Ger en mystisk ledtråd

Emelie hade hört rykten om att Matilda och Simon bara sov två timmar under natten tillsammans. Lite senare i livesändningen återkom Matilda till det och gav en sista ledtråd om vad som försiggick under den heta övernattningen.

– Jag kommer säga något som man får tolka själv, det är en tolkningsfråga. Det kan ju vara bra att besikta bilen, så att säga, sa Matilda.



Den förklaringen räckte inte heller för Emelie, som passade på att tydliggöra vad det uttrycket betyder.

– Ja, och för er som inte förstod vad det betydde så betyder det oftast att man klämmer och känner på själva könsorganet då, för att se storlek, om det funkar och så vidare.



– Som sagt, en tolkningsfråga, svarade Matilda.