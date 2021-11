Är det ens jul om man inte tittar på The Holiday? Knappast va. Det är helt klart en av de mest populära julfilmerna och många av oss har sett den så många gånger att vi kan replikerna utantill.

Tänk att det i år dessutom har hunnit gå hela 15 år sedan julklassikern kom ut. Vad har hänt med skådespelarna under åren som gått? Det har Nyheter24 tagit reda på.

Cameron Diaz har slutat med skådespeleri

Cameron Diaz, 49, slog igenom i filmbranchen som 21-åring. Innan dess hade hon dock behövt göra en del mjukporr – något som Nyheter24 skrivit mer om här.

Cameron har, som många vet, kommit att bli en enormt framgångsrik skådespelare men en av hennes största roller fortsätter vara The Holiday, där hon spelar den hårt arbetande Los Angeles-bon Amanda.

2019 fick hon sitt första barn med sångaren Benji Madden, 42, som fick namnet Raddix Madden. Året därpå avslöjade hon en stor nyhet – att hon bestämt sig för att lägga filmkarriären bakom sig.

– Jag fick frid själen, för jag tog äntligen hand om mig själv. Det är en märklig sak att säga och jag vet att folk inte kommer förstå. Jag vet att du kommer förstå, det är så intensivt att arbeta på den nivån och att vara så offentlig, säger hon i sin podcast med skådespelerskan Gwyneth Paltrow.

Jude Laws barn går i samma fotspår

I The Holiday spelar Jude Law, 48, Graham, som blir kär i Amanda.

Sedan 2006 har Jude gjort en hel del stora roller i filmer som Sherlock Holmes, Fantastic Beasts och The Young Pope.

Det är inte bara Jude själv som är framgångsrik och berömd – hans två barn Iris, 21, och Rafferty, 25, har gått i samma fotspår. Båda har nämligen karriärer som modeller och skådespelare.

Kate Winslets framgångssaga fortsätter – och hon vägrar retuscheras

Kate Winslet, 46, spelar Iris som fått sitt hjärta krossat av kärleken och exet Jasper byter hus med Amanda och flyttar från England till Los Angeles – där hon får helt nya perspektiv på livet.

Kate var, redan innan The Holiday, en berömd skådespelerska, kanske mest känd från Titanic. Och karriären har minst sagt fortsatt på samma spår efter 2006.

Hon har vunnit ett tiotal stora priser för sina skådespelarinsatser och fortsatt landa stora roller. Hon är just nu aktuell i filmen Avatar 2 som har premiär 2022.



Kate har även tagit ett tydligt ställningstagande i frågan om retuschering. Hon har till exempel vägrat få sina rynkor bortretuscherade på en filmposter och vägrat få sin "putande mage" bortklippt i en sexscen.

Jack Black spelar i band och har en Youtube-kanal

Komikern och skådespelaren Jack Black, 52, spelar Miles som kommer nära Iris när hon flyttar till Los Angeles.

Sedan 2006 har han både skådespelat i komedier och gjort rösten till karaktärer i barnfilmer som Kung Fu Panda.

Jack sjunger även i bandet "Tenacious D" och har en youtube-kanal som heter Jablinski Games.

Eli Wallach har gått bort

Eli Wallach var 90 år gammal när han spelade manusförfattaren Arthur Abbott i The Holiday, som blev en av hans sista filmer.

Åtta år senare avled han.

Eli har haft en lång och framgångsrik karriär och syns bland annat i filmer som Gudfadern, The Good, the Bad and the Ugly och How to Steal a Million.

Miffy Englefield blev punkare och ung mamma

Miffy Englefield var bara sex år gammal när hon spelade Grahams, spelad av Jude Law, dotter Sophie.

Idag är hon 22 år gammal, har blivit punkare och blev mamma till en dotter förra året. Miffy har gjort några skådespelarroller i olika tv-serier sedan under sina tonår, men har nu för tiden svårare att få roller på grund av hennes "nya look", enligt People.

I en intervju med Vulture har hon tidigare berättat att hon precis hade kunnat flytta till ett permanent hem med sin pappa, efter att ha varit hemlös, när hon spelade in julfilmen.

Emma Pritchard la skådespelarkarriären bakom sig

Emma Pritchard var inte heller särkilt gammal när hon spelade Jude Laws andra dotter i The Holiday, men det verkar ha varit hennes största, och enda roll sedan dess, enligt Bustle.

Hon har hållit låg profil sedan dess och har inte några offentliga sociala mediekonton.