Hollywoodstjärnorna som gjorde porr innan kändisskapet

Idag ser vi dem ofta på röda mattan. Men flera av våra största Hollywoodstjärnorna började sina karriärer på mindre glamorösa sätt.

Här är fem kändisar som gjorde porr innan de blev superstjärnor:

Cameron Diaz

Cameron Diaz är känd från filmer som "Charlie's Angels", "The Holiday" och "In her Shoes".

Men innan Diaz slog igenom i succéfilmen "The Mask" som 21-åring hann hon göra en del mjukporr.

När hon började bli stor inom filmbranschen försökte hon få bort materialet från nätet, utan framgång, skriver Elle Australia.

Bildkälla: Danny Moloshok/AP

David Duchovny

David Duchovny har haft huvudroller i tv-serier som "The X-Files" och "Californication".

I mitten av 90-talet kunde man dock se honom i ett annat verk – mjukporrserien "The Red Shoe Diaries".

Bildkälla: Chris Pizzelo/AP

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger är inte bara en filmstjärna som också varit guvernör, han kan också sätta "gayporr-modell" på sitt cv.

Ja, innan han blev känd poserade han naken för en del porrtidningar för män.

Bildkälla: Stella Pictures

Matt LeBlanc

Vi känner honom som "Joey Tribbiani" i tv-serien "Friends". Men innan Matt LeBlanc fick sitt genombrott gjorde han en del porr.

Ja, han var faktiskt med i samma mjukporrserie som Duchovny, "The Red Shoe Diaries".

Några år senare tjänade han 1 miljon dollar per "Friends"-avsnitt.

Bildkälla: Stella Pictures

Jackie Chan

Jackie Chan är inte bara en skådespelare som är en jäkel på kampsport. Han är också en skådespelare som gjort en "vuxenkomedi".

Den barnförbjudna filmen går under namnet "All in the Family". I en intervju från 2006 berättar Chan om beslutet att vara med i filmen.

– Jag behövde göra allt jag kunde för att få ihop ett leverbröd för 31 år sedan, men jag tycker inte att det är en stor grej, sa han då till Information Times, enligt Elle Australia.

Bildkälla: Stella Pictures

