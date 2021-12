I början av november släppte Isabella Löwengrip sin nya självbiografi "Isabella", där hon djupdyker i hur hon mådde som värst under samma period som allt annat, till ytan, såg ut att gå som på räls.

Och just det återkommer hon till när hon gästar podcasten "Värvet" med Kristoffer Triumf. Under tiden som hon skrev sin bok diagnostiserades hon nämligen med bipolär sjukdom – något hon själv menar förklarar ett och annat i efterhand.

– Det har varit dödslängtan, eufori och maniska faser, berättar Isabella Löwengrip i Värvet.

Foto: Lisa Arfwidson/SvD/TT

Isabella Löwengrip skiljde sig - då blev allt värre

Och ännu värre för Isabella Löwengrip blev det 2017, när hon och exmannen Odd Spångberg skiljde sig.

– Jag valde att skilja mig 2017 och då träder min maniska fas in och ska jag ta över världen. I tre års tid kämpar jag för att ta mig till USA och bygga bolag, och jag skiljer mig i samma veva just för att jag känner att jag blir begränsad, säger Löwengrip i Värvet.



Isabella Löwengrip: "Lätt att blunda och svänga till"

Efter skilsmässan levde hon väldigt extremt, och i långa perioder helt utan livslust.

Vissa av minnesbilderna från perioden uppger hon har blurrats ut av alkohol och medicin – andra tillfällen minns hon extra tydligt just för att de var så traumatiska.

– Just de här turerna över Lidingöbron, väldigt sent eller om det var väldigt tidigt, just det här att man var väldigt ensam på bron. Då kände jag att det är ganska lätt för mig att blunda och svänga till så är allting över, säger Isabella Löwengrip i Värvet.