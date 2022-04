Eddie Murphy vill spela funkens gudfader

George Clinton var frontfigur i funkgrupperna Parliament och Funkadelic under 1970-talet och hade sedan framgångar som soloartist på 1980-talet. Han brukar allmänt kallas funkens gudfader och räknas tillsammans med James Brown och Sly Stone som de främsta innovatörerna inom genren.

Filmen ska berätta historien om musikerns blygsamma start på karriären i North Carolina i början av 1940-talet, till bildandet av de banbrytande musikkollektiven som kom att få stort inflytande på artister i hiphop-generationen som Tupac Shakur, Dr Dre , Snoop Dogg, Ice Cube, och Wu-Tang Clan.

Clinton valdes in i Rock and Roll Hall of Fame 1997 tillsammans med 15 andra medlemmar av Parliament-Funkadelic. 2019 tilldelades de en Grammy lifetime achievement award.