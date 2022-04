Svensk bok om "döstädning" blir realityserie

Realityprogrammet, som produceras av Amy Poehler, ska heta "The gentle art of swedish death cleaning". Det går ut på att en expert på just "svensk döstädning" kommer hem till människor och rensar i deras hem.

Bakom tv-serien står bolaget Peacock och producent är komikern Amy Poehler, tillsammans med produktionsbolaget Scout Productions. De ligger bakom den nya versionen av "Queer eye", som blivit succé på Netflix.

"Vi är så glada att få jobba med ett projekt som skänker sådan livsglädje. Svensk döstädning påminner oss om vad som verkligen är viktigt i livet", säger Amy Poehler i ett uttalande.

Margareta Magnusson är konstnär och mamma till regissören och journalisten Jane Magnusson. Båda står som exekutiva producenter till serien. Den 22 april släpper Margareta Magnusson sin nästa bok: "Levnadsråd från någon som troligen kommer dö före dig".