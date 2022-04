"Sverige har varit med mig hela mitt liv"

Bryan Guy Adams föddes den 5 november 1959, i Kingston, Kanada.

Började sin musikaliska bana i bandet Sweeney Todd, på 1970-talet, och slog igenom som soloartist några år senare. Första albumet, kort och gott kallat "Bryan Adams" släpptes i februari 1980.

Genom åren har han framträtt live hundratals gånger världen över och sålt miljontals album.

Intresset för fotografi väcktes redan som liten, men i slutet av 1990-talet slog han igenom professionellt och har sedan dess fotograferat för bland annat Vogue och Harper’s Bazaar och ställt ut flera gånger, bland annat på Fotografiska i Stockholm 2016.

Han står bakom hitlåtar som "(Everything I do) I do it for you", “Please forgive me”, “Have you ever really loved a woman?”, "Heaven" och "Summer of '69".

Den 21 april spelar han i Globen, 22 april på Malmö Arena och 24 april på Scandinavium i Göteborg. Innan dess spelar han i Norge, i Stavanger 19 april och i Oslo den 20 april.