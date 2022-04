13 tv-serier att hålla koll på i vår

"Slow horses" (1 april, Apple TV+)

Humoristisk spionthriller där Gary Oldman spelar chef över en avdelning inom den brittiska underrättelsetjänsten som fungerar som avstjälpningsplats för missanpassade agenter. Hans gäng med klantiga spioner hamnar trots det i händelsernas centrum.

Stephen Merchant är tillbaka med sitt första egna tv-projekt på snart ett decennium. Arkivbild.

"The outlaws" (1 april, Amazon Prime)

Komediserie om ett udda gäng, spelat av bland andra Stephen Merchant och Christopher Walken, som avtjänar samhällstjänst tillsammans. Serien är Ricky Gervais tidigare parhäst Stephen Merchants första egna projekt på snart tio år.

Mattias Nordkvist vantrivs i villaidyllen i "Vi i villa". Pressbild.

"Vi i villa" (7 april, Discovery+)

Mattias Nordkvist spelar en man som vantrivs i villaidyllen. När hans dotter blir utsatt för mobbning tappar han kontrollen och börjar trakassera sina grannar. Henrik Schyffert har regisserat.

Ansel Elgort i "Tokyo Vice". Pressbild.

"Tokyo vice" (7 april, HBO Max)

En bygger-på-riktiga-händelser-historia där Ansel Elgort spelar huvudrollen som amerikansk journalist som luskar i den japanska maffian. Michael Mann har regisserat seriens pilotavsnitt.

Sienna Miller spelar politikerhustru i "Anatomy of a scandal". Pressbild.

"Anatomy of a scandal" (15 april, Netflix)

Sienna Miller spelar den privilegierade politikerhustrun Sophie, vars liv krackelerar när hennes make blir anklagad för ett grovt brott. Serien är baserad på boken med samma namn av Sarah Vaughan.

Alison Brie medverkar i antologiserien "Roar". Arkivbild.

"Roar" (15 april, Apple TV+)

En antologiserie bestående av åtta fristående avsnitt, beskrivna som "mörkt komiska feministiska sagor". Med Nicole Kidman, Alison Brie, Cynthia Erivo med flera. Bakom står samma gäng som gjorde tjejwrestlingdramat "Glow".

Natasha Lyonne är tillbaka i en andra säsong av "Russian doll". Pressbild.

"Russian doll" (20 april, Netflix)

I den första säsongen av "Russian doll" hamnade Nadia (Natasha Lyonne) i en tidsloop, och tvingades återuppleva sin egen död gång på gång. Handlingen i den nya säsongen är ännu okänd, men i en trailer från strömningstjänsten syns Lyonne vakna upp på en tunnelbanestation.

"Gaslit" (24 april, Starz play)

Sean Penn spelar president Nixons justitieminister John N. Mitchell och Julia Roberts spelar hans fru Martha, i serien som ska skildra de mer okända händelserna kring 70-talets Watergate-skandal. Strömningstjänsten Starz play blev tillgänglig i Sverige tidigare i år, och finns sedan tidigare i flera länder.

Jon Bernthal spelar korrupt Baltimore-snut i "We own this city". Pressbild.

"We own this city" (25 april, HBO Max)

Baltimores polisavdelning skildras från uppgång till fall, baserat på Baltimore Sun-journalisten Justin Fentons granskning av polisavdelningen. För manus står bland andra "The Wire"-skaparen David Simon.

Ellen Karlsson och Madeleine Martin i SVT:s boxardrama "Lea". Pressbild.

"Lea" (25 april, SVT)

Madeleine Martin spelar proffsboxaren och småbarnsmamman Lea, vars högsta dröm är att vinna ett mästarbälte. Men när läkaren säger åt henne att sluta boxas samtidigt som hennes förflutna med dopning och kriminalitet kommer ikapp blir allt komplicerat.

"The offer" (28 april, Paramount+)

Den biografiska miniserien skildrar producenten Albert S Ruddys tidigare okända erfarenheter under skapandet av filmen "Gudfadern". I rollerna syns bland andra Miles Teller, Matthew Goode och Juno Temple.

Elisabeth Moss spelar journalist i thrillerserien "Shining girls". Arkivbild.

"Shining girls" (29 april, Apple TV+)

Thrillerserie där Elisabeth Moss spelar en reporter som undersöker en serie mord i Chicago som visar sig ha koppling till hennes eget förflutna. Bygger på Lauren Beukes roman "Flickor som skimrar", men utspelas till skillnad från boken i nutid.

Bill Skarsgård som Clark Olofsson i "Clark". Pressbild.

"Clark" (5 maj, Netflix)

Kändisbrottslingens Clark Olofssons liv blir till tv-serie med Bill Skarsgård i huvudrollen. Serien följer mannen som har gett upphov till begreppet Stockholmssyndromet, i regi av Jonas Åkerlund. I rollerna syns även Adam Lundgren, Björn Gustafsson, Sandra Ilar och Wilhelm Blomgren.