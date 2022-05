Johnny Depp överraskade på Jeff Beck-konsert

Skådespelaren har tidigare haft ett musikaliskt samarbete med gitarristen Jeff Beck och de båda framförde enligt sociala medier en version av John Lennons "Isolation", samt Marvin Gayes "What's going on" och Jimi Hendrix "Little wing".

På Johnny Depps musikaliska cv står sedan tidigare ett medlemskap i gruppen Hollywood Vampires, där även Alice Cooper och Joe Perry ingår.

När målet mellan Depp och Heard i Virginia avgörs återstår att se. Efter slutpläderingen sammanträder juryn, vilket kan ta flera dagar.