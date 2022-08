Beyoncé ändrar låt efter stöldstorm

Låten som hade använts var "Milkshake" av artisten Kelis, som blev upprörd när hon hörde talas om användningen av hennes verk. Det rapporterar bland andra Billboard.

Kelis sjöng på låten "Milkshake" skriven av The Neptunes – Pharrell Williams and Chad Hugo – men endast producentduon räknas som låtförfattare. Kelis hävdar att hon blev hon lurad att skriva under ett kontrakt som gör att hon nu inte tjänar några pengar på låten alls.

Kelis postade ett uppmärksammat inlägg på Instagram där hon förklarade hur besviken hon var över att Beyoncé inte hört av sig, och menade att "nivån av respektlöshet och total okunnighet hos alla tre parter är häpnadsväckande".

Nu ska "Milkshake"-partiet vara bortplockat från låten "Energy" på Apple och Tidal. Detta sker bara dagar efter det att Beyoncé ändrat i en annan av det nysläppta albumets låtar, efter anklagelser om funkofobi i en textrad.