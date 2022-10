Erik Lundin spelar med symfoniorkester

Musik hämtad från storfilmer blandas med Lundins egna låtar och klassisk musik under titeln "Den blåa linjen", som syftar på Erik Lundins uppväxtort Husby längst ut på tunnelbanans blå linje – medan Musikaliska Kvarteret ligger nära ändstationen Kungsträdgården. Blåsarsymfonikerna startade även i Stockholms Lokaltrafiks regi en gång i tiden.

"Vi har båda grävt oss upp här i Kungsträdgården från att ha varit nergrävda i t-banesystemet… Varför visste jag inte ens om att den här lokalen existerade förrän i början av den här sommaren?" säger Erik Lundin i ett pressmeddelande.

Dirigent och arrangör är Christoffer Nobin, som komponerat operor och musikaler och arrangerar musik för symfoniorkestrar. Körsångarna kommer från Kungsholmens gymnasium. Filmmusiken hämtas från bland annat "The mandalorian", "Dancer in the dark" och "Shutter island".