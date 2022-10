Nan Goldin på Moderna: Alla måste hitta sin kamp

Utställningen "This will not end well" visas på Moderna Museet i Stockholm mellan 29 oktober och 26 februari 2023.

Nan Goldin föddes 1953 i Washington och har blivit en ikon för sina fotografier och filmer där hon avbildar mänskliga erfarenheter.

Goldin har alltid engagerat sig i sociala frågor inom områden som genus, psykisk ohälsa och aids. År 2017 grundade hon Pain, en aktionsgrupp med syftet att hålla familjen Sackler ansvarig för den utbredda opioidepidemin i USA.

Venedigfestivalens finaste pris Guldlejonet gick till Laura Poitras dokumentär "All the beauty and the bloodshed" som handlar om Nan Goldins kamp mot läkemedelsbolaget Purdue Pharma och dess ägare Sacklerfamiljen.