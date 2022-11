Hat och hot mot bibliotek efter sagostund

Efter att biblioteket i Olofström beslutat att ställa in sagostunden "Drag story hour" och i stället genomföra den digitalt bestämde sig Malmö stadsbibliotek för att höja säkerheten runt sagostunden som hölls där. Varken före eller under dragshow-artisterna Lady Bustys och Miss Shameless sagostund i Malmö fanns dock någon hotbild men efteråt har personalen fått hatfyllda meddelanden via mejl och sociala medier, uppger Magasin K. Personalen fick också ta emot hot.

— Det är otroligt tråkigt. Men det är ett faktum att sådana här saker numera händer ibland, säger Malmös stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson till tidningen. Han framhåller att de sociala medierna har ändrat tillvaron för biblioteken. Efter att biblioteken hbtq-certifierades 2015 har personalen utsatts för hat bland annat via mejl. — Det kan vara kampanjer på sociala medier där våra kommunikatörer får sitta en hel dag och svara på mejl. Att det kommer sådana skurar med hat, så var det inte förr, säger han.