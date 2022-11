The Clash-grundaren Keith Levene död

Dödsfallet bekräftas av författaren och vännen Adam Hammond:

"Det är med stor sorg jag meddelar att min nära vän och legendariske Public Image Limited-gitarristen Keith Levene gick bort fredagen den 11 november. Det råder ingen tvekan om att Keith var en av de mest innovativa, djärva och inflytelserika gitarristerna genom tiderna", skriver han i ett uttalande.

Levene började som råddare för gruppen Yes i början av 1970-talet och bildade sedan The Clash med Mick Jones 1976. Tillsammans övertalade de Joe Strummer att gå med.

Levene lämnade dock The Clash innan de började spela in musik och bildade i stället Public Image Ltd med John Lydon (alias Johnny Rotten) efter att Sex Pistols upplösts.

"Keith försökte skapa ett nytt paradigm inom musik och lyckades tillsammans med sina samarbetspartners John Lydon och Jah Wobble göra just det. Hans gitarrarbete under de nio minuterna av "Theme", inledningsspåret på första PiL-albumet, definierade vad alternativ musik kunde vara", skriver Hammond vidare.