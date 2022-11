Avsmakningsmeny ger obehaglig överraskning

Ålder: 57 år.

Familj: Hustrun Amy Westcott.

Bor: I New York.

Yrke: Regissör.

Tidigare filmer/tv-serier i urval: "Ali G Indahouse", "The big white", "The Royle family", "Entourage", "Shameless", "The affair", "Game of thrones", "Succession".

Aktuell: Med "The menu" som har svensk biopremiär den 18/11.