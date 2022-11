Mariah Carey: Min barndomsdröm slår in

Artisten Mariah Carey ska uppträda på varuhuskedjan Macys årliga parad på Thanksgiving – med superjulhiten “All I want for christmas is you”, skriver Deadline.

Stjärnan lade själv upp nyheten på sociala medier, där hon också kommenterade att tomten traditionellt avslutar paraden och då officiellt påbörjar juletiden. "Min barndomsdröm slår in. Jag ska inleda för den enda i sitt slag – TOMTEN". Paraden är den 96:e i ordningen och hålls på Manhattan i New York. Mariah Careys sång kom ut 1994 och är en av de mest populära jullåtarna genom tiderna med över en miljard strömningar bara på Spotify.