"Black Panther" fortsatt etta på bio i USA

Filmen har under helgen dragit in 67,3 miljoner dollar, motsvarande drygt 714 miljoner kronor. Nedgången i biljettförsäljningen jämfört med premiärhelgen var dock brantare än väntat, enligt branschkällor.

Under förra veckans premiärhelg drog filmen in 180 miljoner dollar, motsvarande 1,9 miljarder kronor, på nordamerikanska biografer. Endast Marvelfilmen "Doctor Strange in the multiverse of madness" har haft större intäkter under en premiärhelg i år. Globalt har filmen genererat intäkter på motsvarande 5,8 miljarder kronor.

På den amerikanska biotoppens andraplats hamnar Mark Mylods nya skräckkomedi "The Menu" som under sin premiärhelg dragit in motsvarande 95 miljoner kronor.