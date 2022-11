Les Big Byrd: "Vi är inte stora någonstans"

...Les Big Byrds ljudbild:

— Vi snackar så mycket om att det ska låta monotont, som gitarrbaserad techno. Vi försöker, men det blir inte så. Det kanske är vi som har en skev självbild. Det finns en låt som heter "I gave it all up for you" som är samma ackord hela tiden, där fick vi faktiskt till det.

...att starta eget skivbolag:

— Killen som sköter min ekonomi sade att vi måste träffas och sedan visade han fram ett papper med staplar över mina olika projekt och det var minus, minus, minus överallt. Det är inget "quick fix" för att rädda din dåliga ekonomi att starta skivbolag, det vill jag ge som tips till läsarna. Jag är ändå lättad att Les Big Byrd inte går jättemycket minus, men det är inte som att vi kan leva på det.

...framgångar utomlands:

— Vi åkte och spelade i Spanien under pandemin och vi har spelat mycket i Tyskland och Frankrike. Vi är nog ändå störst per capita i Sverige, men de andra länderna har fler invånare så vi spelar på större ställen när vi är där. Men vi är inte stora någonstans egentligen.