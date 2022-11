Lisa Miskovsky turnerar på svenska

"Att skriva på svenska är spännande, nytt för mig och lärt känna mig själv på ett helt nytt sätt", säger Miskovsky, som vanligtvis skriver låtar på engelska.

Den här gången har Umeådottern Miskovsky samarbetat med en annan känd artist, Annika Norlin, bosatt i Umeå. Hon har bland annat översatt Miskovskys Melodifestivalen-bidrag "Best to come" till den svenska versionen "Jag som vann".

EP:n "Eljest" släpps i slutet av februari.

Turnéplan: 16/3 Skellefteå, 17/3 Östersund, 18/3 Sundsvall, 24/3 Uppsala, 25/3 Gävle, 26/3 Stockholm, 19/4 Göteborg, 21/4 Malmö, 5/5 Luleå, 6/5 Umeå.