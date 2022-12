"Boy from heaven" gör biosuccé i Frankrike

Inte sedan den sydkoreanska filmen "Parasit" (2019) av Bong Joon Ho visades i Frankrike har en utländsk (icke engelskspråkig) film blivit en sådan hit, skriver Variety.

Tarik Salehs politiska dramathriller "Boy from heaven", som utspelas i ett religiöst oroligt Kairo, fick pris för bästa manus på filmfestivalen i Cannes i maj och utsågs tidigare i höst till Sveriges Oscarsbidrag.

I Frankrike hade filmen premiär i slutet av oktober. Den visade snabbt vara ett dragplåster. Hittills har "Boy from heaven" dragit in omkring 3,2 miljoner euro, motsvarande runt 35 miljoner kronor i biljettintäkter, vilket i sin tur motsvarar drygt 460 000 sålda biobiljetter. Antalet biografer som filmen gått upp på har mer än dubblerats från 207 till drygt 500.

"Boy from heaven" har klättrat förbi prestigefulla filmer som Park Chan-wooks “Decision to leave”, Joachim Triers “The worst person in the world”, Ryûsuke Hamaguchi’s “Drive my car” och Asghar Farhadi’s “A hero”.

Dessutom har “Cairo confidential” som "Boy from heaven" heter i Frankrike visats på originalspråk på vanliga franska biografer, vilket är ovanligt då de flesta utländska filmerna dubbas.