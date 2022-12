Sveriges mest spelade jullåt

Fakta: 2021 års mest spelade jullåtar Svenska listan (föregående års placering inom parentes) 1. (1) "Tänd ett ljus" Artist: Triad Upphovspersoner: Lasse Lindbom, Niklas Strömstedt 2. (2) "Mer jul" Artist: Adolphson & Falk Upphovspersoner: Tomas Adolphson, Anders Falk 3. (3) "Happy new year" Artist: Abba Upphovspersoner: Benny Andersson, Björn Ulvaeus 4. (5) "Jag kommer hem igen till jul" Artist: Peter Jöback Upphovspersoner: Andreas Mattsson, Niklas Frisk 5. (Nykomling) "Komma hem till julen" Artist: Carola Upphovspersoner: Samuel Lundell, Amadeus Sögaard, Carola Häggkvist 6. (Nykomling) "What’s Christmas anyway?" Artist: Darin Upphovspersoner: Jörgen Elofsson, Darin Zanyar 7. (7) "Fira jul med mig" Artist: Linnea Henriksson Upphovspersoner: Linnea Södahl, Johan Eckerborn, Linnea Henriksson 8. (Nykomling) "Välkommen jul" Artist: John Lundvik Upphovspersoner: John Lundvik, Peter Kvint 9. (10) "A Christmas duel" Artist: The Hives och Cyndi Lauper Upphovsperson: Niklas Almquist 10. (8) "Julen är här" Artist: Tommy Körberg och Sissel Kyrkjebø Upphovspersoner: Sölve Rydell, Billy Butt

Statistiken bygger på radiospelningar under december månad i fjol.

"Tänd ett ljus" från 1987, skriven av Niklas Strömstedt och Lasse Lindbom, följs av Adolphson & Falks "Mer jul" från 1984 på andraplatsen, enligt statistik från Stim. På tredje plats placerar sig Abbas nyårshälsning "Happy new year" från 1980.

"Receptet för att skriva en framgångsrik jullåt kanske kan tyckas enkelt – snö, hemlängtan, bjällerklang, mys framför brasan och en nypa nostalgi – men det svåra är att få till den riktiga julmagin. På årets lista är det hela tre nya låtar som lyckats, vilket är väldigt imponerande", konstaterar Robert Gehring på Stim i ett pressmeddelande.

De tre nytillskotten på listan är: ”Komma hem till julen” med Carola, ”What’s Christmas anyway?” med Darin och ”Välkommen jul” med John Lundvik.

På den internationella listan tar Whams "Last Christmas" tillbaka förstaplatsen efter att ha lånat ut den till Mariah Careys "All I want for Christmas is you" på listan för året dessförinnan.