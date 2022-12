Taylor Swift gör långfilm efter eget manus

Filmbolaget Searchlight Pictures som står bakom filmen säger i ett uttalande: "En artist och historieberättare som Taylor kommer fram en gång per generation. Det är en genuin glädje och ett privilegium att få samarbeta med henne när hon ger sig ut på denna spännande och nya kreativa resa.”

Filmen har ännu inte fått någon titel och det är oklart när den kommer att nå biobesökarna. Swift värme upp med en rekordlång musikvideo förra året till låten "All too well (Taylor's version)".

Tiominutersversionen kammade hem pris både för bästa video och bästa långa video på MTV Europe music awards och vann även pris på American music awards.