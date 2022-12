Daisy Edgar-Jones i roll som Carole King

— Daisy har en anda och energi som påminner om mig när jag var yngre. Hon är en otrolig talang och jag vet att hon kommer att prestera fantastiskt bra, säger Carole King till Variety.

Filmen ska regisseras av Lisa Cholodenko, som bland annat har gjort "The kids are all right". Den produceras av Tom Hanks, Gary Goetzman och Paul Blake – som också producerade teaterföreställningen.