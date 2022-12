David Fincher får hederspris – i Frankrike

Den amerikanske filmregissören David Fincher, med filmer som "Seven" och "The girl with the dragon tattoo" bakom sig, får hederspriset på den franska César-galan, skriver Le Figaro.

Juryn kallar hans filmkonst för "hypnotisk" och ser den som "en källa till inspiration för otaliga konstnärer". David Fincher, som är född 1962, har även storfilmer som "Alien 3", "Benjamin Buttons otroliga liv", "Zodiac" och "The social network" bakom sig. Just nu arbetar han med Netflix-thrillern "The killer" som blir hans återkomst till genren. I filmen spelar Tilda Swinton och Michael Fassbender huvudrollerna. César-galan hålls i Paris i februari nästa år.