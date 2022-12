Park Chan-Wook – från ultravåld till romantik

Ålder: 59 år.

Familj: Hustrun Kim Eun-Hee, dottern Seo-Woo.

Bor: I Seoul.

Yrke: Regissör.

Tidigare filmer i urval: "Hämnarens resa", "Old boy", "Lady Vengeance", "Thirst", "Stoker", "The handmaiden", "The little drummer girl".

Aktuell: Med "Decision to leave" som har svensk biopremiär 25/12.