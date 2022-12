Fansen missnöjda med slutet – serien tillbaka

Fansen var missnöjda med upplösningen av den sjätte och avslutande säsongen och nu ser det ut som om succéserien "Line of duty" gör comeback. Enligt uppgifter i brittiska medier ska tre nya "explosiva" avsnitt spelas in under våren.

Många av de 13 miljoner britter som bänkat sig för finalen av den omåttligt populära polisserien "Line of duty" såg upplösningen av de sex säsongerna som ett stort antiklimax. En mer trovärdig karaktär än den pajasaktige polischefen Ian Buckells borde ha dolt sig bakom "H" – hjärnan bakom en organiserad brottslighet med djupa förgreningar i den brittiska poliskåren. — Det finns en mycket stark känsla, särskilt bland fansen, att det här var ett "oavslutat ärende", säger en tv-krönikör till The Sun och verkar nu få rätt. Seriens skapare Jed Mercurio lär ha ett manus för tre avsnitt färdigt och de tre huvudrollsinnehavarna Martin Compston, 38, Vicky McClure, 39, och Adrian Dunbar, 64, ska också vara med på tåget och redo att återvända till sina roller som utredare på polisens antikorruptionsavdelning AC-12. Med i nio produktioner Inspelningarna ska om allt går i lås dra i gång i vår och de tre avslutande delarna sändas på BBC One vid jultid nästa år. "Problemet" är att serien gett stjärnorna en rejäl skjuts i karriärerna vilket gör att kalendrarna är fulltecknade med jobb. När Vicky McClure gästade "Good morning Britain" tidigare i veckan sade hon om återföreningen: — Jag pratar med grabbarna hela tiden och vi skulle alla älska det. Det beror nog på Martin, jag tror att han är med i ungefär nio produktioner eller något. Han är upptagen, men jag är säker på att vi kommer dit. Förtjänar bättre Även Martin Compston, den nitiske Steve Arnott i serien, sade förra veckan: — Jag är så glad att folk vill ha tillbaka den. Och vem vet? Jag skulle gärna jobba med gänget igen. Adrian, Vicky och Jed är några av mina närmaste vänner. Vi har tio år tillsammans och pratar var och varannan dag. Fansen, som länge efterlyst en mer tillfredsställande avslutning på serien, uttrycker nu sin glädje på sociala medier. "Detta är en lättnad eftersom – och jag säger detta med kärlek – den stora finalen av "Line of duty" inte var acceptabel", twittrade T he Guardians krönikör Owen Jones. DI Kate Fleming (Vicky McClure) och DCI Joanne Davidson (Kelly MacDonald i den sjätte säsongen av "Line of duty".