Harry och Meghan: Ursäkten är ett PR-trick

Den brittiska tabloidtidningen The Sun har bett om ursäkt för förra veckans publicering av en krönika skriven av Jeremy Clarkson, den tidigare programledaren för tv-programmet "Top Gear". I texten uttrycker sig Clarkson hatfyllt och aggressivt om prins Harrys hustru Meghan, hertiginnan av Sussex.

Texten togs bort från The Suns hemsida och tidningen bad i fredags om ursäkt.

Men den ursäkten gick inte hem.

"Det faktum att The Sun inte har kontaktat hertiginnan av Sussex för att be om ursäkt visar deras avsikt. Det här är inget annat än ett PR-trick", säger parets talesperson i ett uttalande på julafton, enligt The Guardian.

Jeremy Clarkson skrev texten efter det att han hade sett hertigparets uppmärksammade Netflix-dokumentserie "Harry & Meghan". Reaktionerna lät inte vänta på sig och mer än 20 000 anmälningar – vilket är rekord – lämnades på kort tid in till Ipso, den brittiska motsvarigheten till Medieombudsmannen i Sverige.

"Medan allmänheten absolut förtjänar att tidningen ångrar dessa skadliga kommentarer, skulle vi inte vara i den här situationen om The Sun inte fortsatte att tjäna på och utnyttja hat, våld och kvinnohat. En sann ursäkt skulle vara en förändring i deras rapportering och etiska riktlinjer", säger paret via sin talesperson i uttalandet.