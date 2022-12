Spelen att ha koll pÃ¥ 2023

Fakta: Några svenska indiespel under 2023 "Planet of Lana". Handmålat pusseläventyr från Wishfully i Göteborg, som väntas komma under andra kvartalet. "Lightyear frontier" : Utforska och odla i en robot (mech) på en främmande planet, från Frame Break i Skövde. "It's dark outside", turordningsbaserat skräckspel från Malmöbolaget Pixadome, ska dyka upp i en tidig upplaga under första kvartalet. "Bramble the mountain king" från Dimfrost i Norrköping ska släppas under 2023, och handlar om pojken Olle som ger sig ut för att rädda sin syster och möter fiender från nordisk folktro.

Den som väntar på något gott väntar ända till 2023. I alla fall om man gillar rollspelsmästarna Bethesda, och suttit som på nålar sedan tillkännagivandet att "Starfield" var under utveckling 2018. Det rör sig om det första nya varumärket från den amerikanska studion på 25 år och det är försenat. Senaste budet är första halvåret 2023.

Det kan innebära att det blir en riktigt rollspelstung sommar. 6 juni är det dags för amerikanska Blizzards grottutforskande i "Diablo IV", 22 juni dyker japanska Square Enix "Final fantasy XVI" upp och belgiska Larians "Dungeons & dragons"-baserade "Baldurs gate 3" ska släppas i augusti.

Djävulskheter väntar i grottorna i "Diablo IV". Pressbild.

Trollkarlar och superhjältar

Den som drömmer om att vifta med sin trollstav och flyga på sin kvast kan ringa in 10 februari i kalendern, då "Hogwarts legacy" släpps till den nya konsolgenerationen. Den som hoppas på Harry Potter lär dock bli besviken, då titeln utspelar sig på 1890-talet.

Vad är det för spännande som kokas ihop av amerikanska Avalanche i kommande "Hogwarts legacy"? Pressbild.

Kampen mellan gott och ont rasar fortfarande i "Star wars jedi: Survivor", uppföljare till 2019 års "Fallen order", och som ska släppas den 15 mars enligt planen. Det kommer inte att råda någon brist på fräsande ljussablar och den gulliga droiden BD-1är så klart fortsatt en trogen följeslagare.

På superhjältesidan är det framför allt Rocksteadys "Suicide squad: Kill the justice league" och Insomniacs "Spider-Man 2" som sticker ut. Den som vill hinna med båda borde inte ha några större problem, eftersom det förstnämnda är tänkt att släppas under våren och det sistnämnda någon gång i augusti.

Link är luftburen i efterlängtade "Tears of the kingdom". Pressbild.

Efterlängtad uppföljare

Många Switchspelare har siktet inställt på "The legend of Zelda: Tears of the kingdom" den 12 maj. Uppföljaren till det hyllade "Breath of the wild" ska av trailers att utdöma utspela sig en hel del i luften, men Nintendo har bjudit på få detaljer. Redan den 20 januari är det dags för turordningsbaserade strategispelet "Fire emblem engage".

På actionsidan kan uppföljaren till precisionskrävande "Hades 2" nämnas, vilket är lilla studion Supergiant Games första uppföljare. Magi- och monster blir det även i äventyrstiteln "Forspoken", som kommer redan 24 januari. Innan året är slut ska överlevnadstiteln "Ark 2" med Vin Diesel, liksom Arkanes vampyrskjutare "Redfall", vara ute – om allt går som det ska.

Trenden med att göra om gamla spel från grunden, så kallade remakes, fortsätter under 2023. Den som vill ha en blandning av nostalgi och nutid kan spana in zombiespelet "Resident evil 4" (24 mars), förstapersonsskjutaren "System shock" (första kvartalet) och rymdskräckisen "Dead space" (27 januari), som i originalutgåvor alla haft stort inflytande i spelvärlden.

Det är dags att planera rån i New York under 2023 i "Payday 3".

En del svenskt

Från svenskt håll då? "Minecraft legends" heter ett kommande actionstrategispel i den kantiga världen. Mojang samarbetar med kanadensiska Black Bird Interactice där man ska samla allierade och ge sig in i strid. Spelet ska släppas under våren till alla större plattformar. Starbreeze, som var på randen till undergång för några år sedan, räknar med att släppa bankrånarspelet "Payday 3" någon gång i år. Spelet ska utspela sig i New York.

2023 ska enligt planerna bli det år då Embark gör entré genom att släppa sina första spel, skjutargratistitlarna "The finals" och "Arc raiders". Skövdebolaget Pieces Interactive håller för fullt på att finslipa sin nyversion av skräckspelet "Alone in the dark", som ännu inte har något släppdatum.

Det kommer kanske inte några nya spel från storbolagen Massive, Avalanche eller Machinegames under året, men vi borde åtminstone få se mer av vad de jobbar med just nu. Vi vet att Avalache arbetar på smugglarspelet "Contraband", Massive knåpar på ett "Avatar"- respektive "Star wars"-spel, och Machinegames filar på sitt "Indiana Jones"-äventyr.