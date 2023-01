Rapvärlden sörjer Gangsta Boo

Många tar till sociala medier för att hedra sin bortgångna kollega. Bland andra Drake, Missy Elliott och Freddie Gibbs. Den senare har delat med sig av en bild på sig själv och Gangsta Boo på Twitter och skriver "fan, vi träffades nyss. Vila i frid drottning".

Lola "Gangsta Boo" Mitchell växte upp i Memphis och hon slog i genom som tonåring på 90-talet som del av Memphis-gruppen Three 6 Mafia. Båda Three 6 Mafia-medlemmarna DJ Paul och Juicy J hedrar sin tidigare bandkompis på Instagram och i kommentarerna strömmar kondoleanser in från bland andra Lil Jon, Ludacris, Bun B, Big Boi, Ty Dolla Sign, Jay Rock och B-Real.

Samtidigt vittnar tidningarnas runor om Gangsta Boos betydelse. "Hon bidrog till att definiera genren i amerikanska södern med sitt självsäkra flow och banade väg för andra kvinnliga artister", skriver The New York Times.

Någon officiell dödsorsak finns ännu inte.