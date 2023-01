Lee Curtis och Nash delar ut Golden Globe

Även Ana De Armas, Ana Gasteyer, Colman Domingo, Michaela Jaé Rodriguez, Natasha Lyonne och Nicole Byer kommer medverka under galan.

Årets värd för ceremonin är Jerrod Carmichael, vilket tidigare har tillkännagivits. Pianisten Chloe Flower kommer också uppträda under kvällen, bland annat med en ny låt.

Årets mest nominerade film är "The Banshees of Inisherin", som fått åtta nomineringar följt av "Everything Everywhere All at Once", med sex. Den mest nominerade tv serien är "Abbott Elementary" med fem nomineringar.

Galan sänds den 10 januari från Beverly Hilton Hotel i Beverly Hills.