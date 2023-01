Mansdominans inför DGA-galan

När nomineringarna nu har offentliggjorts står det klart att de tävlande filmerna är Daniel Kwan och Daniel Scheinerts "Everything everywhere all at once", Todd Fields "Tár", Joseph Kosinskis "Top gun: Maverick", Martin McDonaghs "The banshees of Inisherin" och Steven Spielbergs "The Fabelmans".

I fjol vanns kategorin av Jane Campions "The power of the dog" och året innan vann Chloé Zhaos "Nomadland".

I kategorin bästa debutfilm är däremot såväl Charlotte Wells, Alice Diop, Audrey Diwan och Antoneta Alamat Kusijanovic dominerade.

DGA-galan brukar, tillsammans med Golden Globe-galan, vara en av de främsta fingervisningarna när det gäller vilka som ska prisas på Oscarsgalan senare samma år.