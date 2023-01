Trummisen Robbie Bachman död

På det tredje albumet "Not fragile" hade de sin största hit, "You ain't seen nothing yet".

Robbie Bachmans bror Randy skrev om sin lillebror på Twitter efter beskedet, som kom bara dagar efter att den legendariske gitarristen Jeff Beck gick bort: "Kanske behöver Jeff Beck en trummis! Han var en integrerad kugge i vår rock 'n' roll-maskin och vi rockade världen tillsammans".

Angående bandets framgångar sade Bachman 2014 till Toronto star: "Efter 70-talet med Vietnamkriget och alla politiska saker som pågick – i Kanada med Trudeau och Richard Nixon och sånt – fick vi i princip nog av det där", och lade till att bandet bara ville ha kul och göra bra musik.

Robbie Bachman blev 69 år.