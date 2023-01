Fogerty får tillbaka Creedence-musik

Fejden kring rättigheterna har pågått i 50 år, och Fogerty stämde flera gånger Saul Zaentz, musikmogulen som gav den då tonårige Fogerty skivkontrakt utan rätt till musiken.

"Jag har väntat på den här stunden i hela min karriär", skriver John Fogerty på Twitter tillsammans med en videohälsning som inkluderar tårta och konfettibomber.

Creedence Clearwater Revival låg bakom klassiska låtar som "Proud Mary", "Bad moon rising" och "Have you ever seen the rain?". Gruppen upplöstes 1972 och Fogerty, 77, har därefter släppt en lång rad soloalbum.