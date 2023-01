Devo till Way Out West

Amerikanska bandet Devo kommer till Way Out West i augusti. Bandet bildades 1973 och deras största hit var "Whip it" som klättrade på topplistorna 1980.

Det är i samband med sitt 50-årsjubileum som bandet genomför vad de kallar sin sista turné. "Devo är inflytelserika på så många sätt att det helt enkelt vore omöjligt att räkna upp dem alla här. Att få presentera deras sista spelning på svensk mark någonsin är väldigt stort för oss", säger Filip Hiltmann, en av arrangörerna av Way Out West. Festivalen, som äger rum i Slottsskogen i Göteborg 10–12 augusti, presenterar ytterligare tre nya bokningar. Det är brittiska rapparen Shygirl, jazzfusionduon Domi & JD Beck samt brittiska Jockstrap.